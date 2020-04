Kúp si párok, zachráň slovenskú ekonomiku!

Vlastne, nemusí to byť len párok. Môže to byť mäso, tlačenka, saláma či čokoľvek iné. Môže to byť vlastne akýkoľvek produkt od ktoréhokoľvek slovenského výrobcu. Prečo slovenského? Pretože to bude teraz tá najlepšia investícia.

Myslím si, že dopady pandémie korona vírusu sa naplno prejavia až keď situácia dovolí zrušiť všetky mimoriadne opatrenia a život sa "vráti" do pôvodných koľají. Len pojem ,,SOM DOMA,, ktorý je nateraz prejavom solidarity a rešpektu môže nadobudnúť trochu iný, trpký význam spojený s nezamestnanosťou.

Začnem trochu obšírnejšie. Neviem, či ste v nedávnej dobe zachytili v médiách obavy chovateľov oviec, ktorí nevedia umiestniť svoju tohtoročnú produkciu veľkonočných jahniat na taliansky trh. Dôvod? Talianska vláda podporila svojich talianskych chovateľov príplatkom 16 EUR/ks(!) a tí prednostne umiestnili svoju produkciu na talianskom trhu. Až potom sa (možno) dostanú na rad naši slovenskí chovatelia.

Obdobný model podpory svojich poľnohospodárov a potravinárov zvolilo aj Chorvátsko, ktoré nariadilo, aby potraviny pre potreby štátnych inštitúcií boli prednostne nakupované z domácich zdrojov. Susedné Maďarsko a Poľsko fungujú v tomto režime už dlhodobo.

Prečo to spomínam? Pretože na Slovensku to tak nie je.

Pretože to má logiku, keď štát podporuje vlastných výrobcov a platí im za tovary, ktoré potrebuje pre svoje fungovanie a tak priamo podporuje sloveských výrobcov, ktorí sú zdrojom zamestnanosti, ale zároveň si zabezpečuje aj neustále príspevky vo forme odvodov do štátnej pokladne.

Prečo potom tieto overené spôsoby podpory neprijmeme aj u nás? Má logiku, aby sa nákupy pre potreby štátu zabezpečovali radšej od zahraničným výrobcom, ktorí možno niektoré tovary dodajú o niečo lacnejšie, avšak tam sa úspora štátu končí?

Pritom stačilo by tak málo... pokiaľ by sa napr. aplikoval do praxe uvedený taliansky model, zrazu by 38% sebestačnosť Slovenska v bravčovom mäse mohla byť ako mávnutím zázračného prútika minulosťou a všetky doma vyprodukované ošípané, by sa mohli porážať na slovenských bitúnkoch, deliť na slovenských rozrábkach a uvádzať na trh ako čerstvé mäso či spracovávať ďalej do mäsových výrobkov, ktoré by sa predávali v obchodoch na celom území Slovenska.

Aby sme to spoločne zvládli, budeme si musieť všetci uvedomiť, že kúpa výrobkov od slovenských výrobcov je v súčasnej dobe tou jedinou a najlepšou investíciou do Slovenska.

Kúpou slovenských výrobkov podporíme zamestnanosť vo všetkých regiónoch bez rozdielov, podporíme rast spoločností, ktoré budú potencionálnymi zamestnávateľmi ďalších ľudí. Zároveň podporíme súvisiace odvetvia ako sú spracovatelia korenín, výrobcovia obalov či tlačiarne etikiet, podporíme lokálne podnikové predajne domácich výrobcov a mnoho ďalších dodávateľov, ktorí sa viažu na potravinárske odvetvie. Zároveň budeme napĺňať aj našu štátnu pokladňu a prisprievať tak na dôchodky, na naše školstvo či zdravotníctvo.

Aplikujme tento model správania či už ako štát alebo zákazníci a podporme sa navzájom.

A ku statusu ,, SOM DOMA,, pripojme už od teraz ešte jeden ,,KUPUJEM DOMÁCE.